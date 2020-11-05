Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах в США

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Действующий президент США Дональд Трамп призвал на своей странице в Twitter остановить подсчет голосов на прошедших выборах в Америке.

"Остановите подсчет!" – написал он.

Последний день выборов президента США состоялся 3 ноября. Досрочное голосование стартовало еще в сентябре. В данный момент ведется подсчет голосов.

Явка на выборы достигла рекордных показателей как минимум за 120 лет. По данным телеканала Fox News, за кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена уже проголосовали не менее 72 миллионов человек, тогда как за республиканца Дональда Трампа – более 68 миллионов.

Кандидат от Демократической партии Джозеф Байден уже получил самое большое количество голосов избирателей в истории страны. Политик побил рекорд Барака Обамы, который в 2008 году получил практически 69,5 миллиона голосов (52,93%).