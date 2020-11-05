Политолог оценил шансы Дональда Трампа на второй президентский срок

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Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев в разговоре с Москвой 24 прокомментировал предварительные результаты выборов в США. По его словам, теоретически шансы Дональда Трампа на второй президентский срок пока остаются.

Выборы президента в США завершились 3 ноября. Сейчас ведется подсчет голосов. По последним данным, кандидат от Демократической партии Джозеф Байден может рассчитывать на 264 голоса выборщиков. Республиканец, действующий американский лидер Дональд Трамп – на 214, тогда как победитель должен набрать 270 голосов.

Не дожидаясь победы, штаб Байдена запустил сайт, который посвящен передаче власти его возможной администрации. В свою очередь, штаб Трамп намерен запросить пересчет голосов в одном из штатов, а также подал иск о приостановке подсчета голосов еще в нескольких.

"Теоретически Трамп сохраняет шанс получить 270 голосов. Его от этого отделяет 56 голосов. Один штат Пенсильвания дает 20 голосов выборщиков, еще два-три других штата – и вот искомое количество голосов. Но Байден к победе стоит ближе – его от нее отделяют 6 голосов, ему достаточно в одном штате победить, а Трампу надо в трех", – пояснил политолог.





Юрий Рогулев директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Трамп пытается в тех штатах, где пока идет еще подсчет голосов, каким-то образом повлиять на этот процесс. Поэтому теоретически путем споров, возможно, давления и пересчета Трамп еще может набрать эти голоса. Но если это не удастся в Висконсине и Мичигане, где он опротестовывает, то шансов он уже не будет иметь.

При этом Рогулев не считает, что переходный период в случае победы Байдена будет тяжелым.

"Во-первых, там люди здравомыслящие работают. Плюс не надо забывать про такое понятие, как глубинное государство. Ведь меняются только начальники, порядка 2–3 тысяч человек назначает президент, но простые сотрудники остаются на месте. Поэтому я не думаю, что там какая-то особая сложность будет", – добавил собеседник Москвы 24.

Также политолог уверен, что курс политики по отношению к России кардинальным образом не поменяется. По его мнению, Байден в случае президентства продолжит политику Обамы по некоторым вопросам.





Юрий Рогулев директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Байден уже провозглашал Россию в качестве главного соперника, и он признает вмешательство со стороны нашей страны в американские выборы.

"Это имеет отношение к соглашениям, которые были при Обаме подписаны с Россией, тот же Договор о стратегических наступательных вооружениях. Байден будет его поддерживать, потому что он сам участвовал в этом процессе. Так же, как по соглашению по Ирану. Но в целом отношение к России, конечно, вряд ли станет позитивным", – заключил Рогулев.

В США явка на выборы достигла рекордных показателей как минимум за 120 лет. По данным телеканала Fox News, за кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена уже проголосовали не менее 72 миллионов человек, тогда как за республиканца Дональда Трампа – более 68 миллионов.

Байден уже получил самое большое количество голосов избирателей в истории страны. Политик побил рекорд Барака Обамы, который в 2008 году получил практически 69,5 миллиона голосов (52,93%).