Эксперты рассказали о самом простом варианте победы Байдена на выборах

Фото: ТАСС/Biden Campaign Via Cnp/CNP via ZUMA Wire

Самый простой вариант победы на выборах президента США от Демократической партии Джозефа Байдена – это победа среди выборщиков в штате Невада. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что на счету политика уже 26,8 миллиона голосов (49,9%) против 26,7 миллиона голосов у Дональда Трампа (48,6%). Пока окончательно не подсчитаны голоса в штатах Пенсильвания, Джорджия и Северная Каролина.

Кроме того, в активе Джозефа Байдена 264 голосов выборщиков, считая 16, которые он получит за победу в Мичигане, передает телеканал. Таким образом, ему останется всего 6 голосов до 270, которые являются минимально необходимым порогом. Недостающий объем он получит именно после победы в Неваде, уверены эксперты.

Что касается Трампа, то ему для победы на выборах президента США хватит 56 голосов выборщиков. Для этого потребуется выиграть во всех четырех указанных штатах, сообщают специалисты.

Штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа ранее подал в суд Джорджии иск с требованием не учитывать поздно пришедшие по почте бюллетени. Свое требование действующий президент страны назвал гарантией честных выборов.

