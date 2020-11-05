Байден запустил сайт по переходу власти от Трампа

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден запустил сайт, посвященный передаче власти от действующего главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает "Газета.ру".

На портале о переходном периоде пока размещено только одно сообщение. Оно гласит, что в ряде штатов страны все еще идет подсчет голосов, победа той или иной стороны пока не подтверждена.

"Команда переходного периода будет продолжать готовиться полным ходом, чтобы администрация Байдена и Харрис могла приступить к работе в первый день", – также указано в заявлении.

Последний день выборов президента США состоялся 3 ноября. Досрочное голосование стартовало еще в сентябре. В данный момент ведется подсчет голосов.

По последним данным, Байдену достаточно победить в штате Невада, чтобы набрать 270 голосов выборщиков – минимально допустимое число. Его сопернику Трампу в то же время необходимо победить не только в Неваде, но и в штатах Пенсильвания, Джорджия и Северная Каролина.

Явка на выборы достигла рекордных показателей как минимум за 120 лет. По подсчетам телекомпании NBC, она составит порядка 160 миллионов человек.

