Байден увеличил отрыв по голосам от Трампа в Неваде

Фото: ТАСС/Carolyn Kaster/АP

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден увеличил отрыв от соперника Дональда Трампа в ключевом штате Невада. Об этом свидетельствуют результаты.

На момент обработки 87% бюллетеней у Байдена 49%, в то время как у Трампа – 48,5%. В результате политиков разделяют 12 042 голоса.

Явка на выборы американского президента достигла рекордных показателей как минимум за 120 лет. По данным телеканала Fox News, за кандидата в президенты США от демократов Байдена уже проголосовали не менее 72 миллионов человек. За кандидата-республиканца Дональда Трампа проголосовали свыше 68 миллионов. Выборы проходили в США 3 ноября.