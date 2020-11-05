МИД РФ рассчитывает, что президента США определят в соответствии с конституцией

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Москва ожидает, что президента Соединенных Штатов определят в соответствии с конституцией. Об этом рассказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

"Мы надеемся, что существующие в США правовые механизмы позволят в полном соответствии с американской конституцией определить будущего главу государства, а самое главное – избежать возникновения в стране массовых беспорядков", – рассказала представитель российской дипмиссии.

Кроме того, Захарова обратила внимание, что избрание главы государства США является исключительным правом американских граждан. По ее словам, голоса избирателей должны быть учтены надлежащим образом.

В США во вторник, 3 ноября, состоялись всеобщие выборы. Избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей. Кроме того, выбирали 35 сенаторов, губернаторов 11 штатов и двух территорий.

В настоящий момент результаты голосования неизвестны. В качестве кандидатов на пост 46-го президента американцы выбирали между Дональдом Трампом и Джо Байденом.