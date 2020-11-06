Американские телеканалы прервали речь Трампа о махинациях на выборах

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Крупные американские телеканалы прервали трансляцию обращения лидера США Дональда Трампа, посвященного прошедшим в стране выборам президента. Об этом сообщает News.ru.

Передачу сигнала прекратили MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC. Во время своего выступления Трамп обвинил соперников в попытках украсть выборы и рассказал о нарушениях во время процедуры голосования во всех штатах США. Кроме того, он отметил, что после подсчета голосов сможет переизбираться на второй срок.

После прерывания трансляции ведущий MSNBC заявил, что редакция не знает о нарушениях и победе Трампа. Поддержали телеканал ABC и NBC.

Журналист MSNBC сообщил, что сервис Twitter тоже остановил трансляцию обращения Трампа. Однако представители социальной сети данную ситуацию никак не прокомментировали.

Ранее штаб Трампа подал в суд Джорджии иск с требованием не учитывать поздно пришедшие по почте бюллетени, так как они были доставлены на участки после закрытия. При этом представители Трампа через суд потребовали приостановить подсчет голосов в штатах Пенсильвания и Мичиган. Кроме того, штаб намерен запросить пересчет голосов в Висконсине.

В президентской гонке лидирует кандидат от демократов Джо Байден. Он уже получил самое большое количество голосов избирателей в истории выборов – более 71 миллиона. По предварительной оценке, у Байдена 264 голоса выборщиков, а у действующего главы государства Дональда Трампа – 214. Для победы необходимо 270 голосов.