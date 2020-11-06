Байден перехватил лидерство по голосам в Пенсильвании

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден вырвался вперед в штате Пенсильвания. Подсчет голосов в настоящий момент продолжается, обработано 98% бюллетеней, сообщает Fox News.

По данным телеканала, Байден набирает 3 295 319 голосов. У его соперника республиканца Дональда Трампа 3 289 725 голосов. В связи с чем бывший американский вице-президент вырвался вперед на 5 594 голоса.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Ранее в штабе кандидата в президенты США Джо Байдена заявили о его победе на выборах. Там также говорили, что не беспокоятся из-за возможных обращений в суд действующего президента Дональда Трампа, представляющего республиканцев.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что намерен противостоять нарушениям при подсчете голосов на выборах президента и готов обратиться в Верховный суд.

В США продолжается подсчет голосов на выборах президента. Трамп и Байден пока не выявили явного фаворита в гонке за пост главы страны.