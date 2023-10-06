Во Франции сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане

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Украинский флаг сняли во французском городе Вьен после слов Владимира Зеленского о сотрудничестве с Азербайджаном. Решение убрать символ Украины принял глава города Тьерри Ковач.

Ранее украинские СМИ писали о переговорах Зеленского с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, в рамках которых обсуждалось двустороннее взаимодействие.

"Нельзя ссылаться на западные ценности и на этом основании призывать Запад на помощь, при этом разделяя видение режима – инициатора этнических чисток в Нагорном Карабахе. <...> Такая форма поддержки азербайджанского диктатора неприемлема", – передает Dauphiné libéré его слова.

При этом Ковач отметил, что Вьен продолжает поддерживать украинцев.

Глава города подчеркнул, что нельзя выражать благодарность за гуманитарную помощь, когда Баку "продает газ в 1,5 раза дороже для финансирования военных усилий".

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

В результате погибли по меньшей мере 200 человек, свыше 400 получили ранения. После операции Азербайджана жители непризнанной республики начали уезжать в Армению.

28 сентября Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха.



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