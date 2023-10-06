Председатель Евросовета и глава ЕК повздорили из-за Украины – СМИ

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Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен устроили скандал из-за Украины и борьбы за власть в ЕС. Об этом сообщает издание Spiegel.

"В интервью Spiegel Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен. Еврокомиссия отреагировала гневно и раздражена заявлениями о скором присоединении Украины", – указано в сообщении.

До этого Мишель заявил, что Украина, если выполнит все необходимые условия, сможет вступить в Европейский Союз в 2030 году. В том же интервью он обвинил Урсулу фон дер Ляйен в том, что та превышает свои внешнеполитические полномочия.

В Еврокомиссии же эти обвинения отвергли и заявили, что Мишель сам превышает полномочия, когда предлагает Украине перспективу вступления в ЕС.

"В прошлом между фон дер Ляйеном и Мишелем уже велась довольно странная борьба за власть. Конфликт становится очевидным снова и снова, особенно во внешней политике", – резюмируют журналисты.

Ранее в СМИ заявили, что если Украина вступит в Евросоюз, то Киев может получить порядка 186 миллиардов евро в течение семи лет. Вступление Украины в союз станет причиной того, что многие входящие в ЕС члены станут государствами, которые вкладывают в общий бюджет объединения больше средств, чем получают.

В Еврокомиссии данную публикацию не подтвердили. Представитель ЕК Арианна Подеста заявила, что сейчас проводится работа над серьезным пересмотром программ ЕС перед расширением, чтобы понять, как их адаптировать к условиям широкого Евросоюза.

Зампред ЕП заявила, что Украина вряд ли вступит в Евросоюз до 2029 года