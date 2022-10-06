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Греция потребовала от Германии репарации за ущерб во Второй мировой войне, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на министра иностранных дел страны Никоса Дендиаса.

По его словам, вопрос о возмещении Берлином убытков Афинам за военные преступления в годы двух мировых войн остается открытым. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что для греческого народа этот вопрос очень важный и принципиальный.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости получения от России репарации за Вторую мировую войну. По его словам, Германия напала на Польшу после начала войны, а "Россия позже присоединилась к этой войне". Лидер Польши обвинил Германию в споре относительно репараций, которых добивается Варшава.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что соответствующие требования Польши представляют из себя политический экстремизм. По его мнению, Польша подобными требованиями осложняет контакты своей страны с такими союзниками, как Германия. Песков также в шутку предложил российским историкам "покопаться в XVI веке".



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