В МИД ФРГ заявили, что получили ноту с требованием репараций со стороны Польши

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Правительство Германии получило официальное дипломатическое обращение с требованием репараций со стороны Польши за потери, которые понесла страна во время Второй мировой войны. Об этом сообщает представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

Он заявил, что нота будет изучена и на нее поступит ответ.

"В какой форме последует ответ, будет результатом этой проверки. Можно исходить из того, что будут использоваться предусмотренные для этого дипломатические формы", – передает ТАСС слова Бургера.

Он подчеркнул, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок уже прокомментировала дипломатическое обращение польской стороны. Дипломат заявила, что вопрос о репарациях Германия считает юридически закрытым.

Ранее глава МИД Польши подписал дипломатическое обращение с требованиями репараций от Германии за потери, которые понесла страна в результате Второй мировой войны.

Глава МИД Польши Збигнев Рау подчеркнул, что обращение демонстрирует уверенность министерства в том, что государства должны прийти к решению по урегулированию вопроса о компенсации материального и нематериального ущерба за период гитлеровской агрессии в 1939–1945 годах.

До этого в Польше оценили сумму потерь, которую страна понесла после оккупации нацистской Германией. Общая сумма оценивается в 6 триллионов 200 миллиардов золотых, или 1,3 триллиона долларов.

Мнение МИД ФРГ осталось неизменным. В ведомстве напомнили, что Польша отказалась от репараций еще в 1953 году. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти страны считают юридически закрытым вопрос о репарациях Польше за Вторую мировую войну.

Помимо этого, польский президент Анджей Дуда считает, что Польша должна получить репарации и от России. На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные требования представляют собой политический экстремизм.

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