Песков сравнил требования Польши о репарациях с экстремизмом

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Требования Польши репараций за Вторую мировую войну от России и Германии представляют из себя политический экстремизм. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова цитирует "Интерфакс".
"В Варшаве, к сожалению, целый ряд политиков просто заходится уже в каком-то нездравом политическом экстремизме, по-другому это вряд ли можно назвать", – отметил он.
По его мнению, Польша подобными требованиями осложняет контакты своей страны с такими союзниками, как Германия.
"Они вредят престижу своей страны и существенно осложняют контакты своей страны, причем не только с Россией – там уже трудно что-то усложнить, там все предельно усложнилось, – но и усложняют свои интересы со своими союзниками, я имею в виду ситуацию с Германией", – заявил пресс-секретарь.
Песков также в шутку предложил российским историкам "покопаться в XVI веке".
"Может, тоже что-то там найдем, что можно с поляков спросить", – объяснил Песков.
Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша должна претендовать на репарации от РФ за Вторую мировую войну. Он утверждает, что хоть Германия и начала кампанию, Россия позже присоединилась к этой войне.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал требования президента Польши. По его мнению, Дуду следует привлечь к уголовной ответственности за слова о возмещении Россией ущерба за войну.
Более того, канцлер ФРГ Олаф Шольц после требований репараций намекнул на пересмотр границ между государствами. Он обратился к Варшаве с угрозой о том, что ответом на такие заявления могут стать ревизионистские изменения границ по историческим документам.
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