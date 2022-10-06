Посла РФ в Молдавии вызвали в молдавский МИД из-за референдумов

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Российский посол Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии из-за референдумов по вопросу вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, следует из заявления молдавского внешнеполитического ведомства.

"Глава дипломатии Молдавии Нику Попеску распорядился вызвать в министерство иностранных дел и европейской интеграции посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова для сообщения позиции нашей страны относительно попытки незаконной аннексии Российской Федерацией некоторых территорий Украины", – приводит РИА Новости текст заявления.

В министерстве также сообщили об отказе признавать итоги прошедших референдумов и подтвердили поддержку усилий Украины по восстановлению ее суверенитета и территориальной целостности.

Ранее МИД Польши вызвал российского посла Сергея Андреева из-за решения о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Как позже рассказал сам дипломат, там ему предложили осудить политику Москвы и пообещали поддержку.

По аналогичной причине послов РФ 3 октября вызывали в министерства иностранных дел Австрии и Финляндии, а до этого – Великобритании, Латвии и ряда других стран.



Новости часа: посол России был вызван в МИД Франции

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