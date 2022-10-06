Посол РФ в США заявил, что Москва будет защищать Крым и новые территории

Фото: Денис Акишев/ТАСС

Москва будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть страны в случае возможных ударов. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

По его словам, эти действия будут непреклонны.

Ранее Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе со временем будет стабилизирована, что позволит России спокойно развивать территории этого региона. Говоря о безопасности местных жителей, глава государства отметил особый вклад российских военных, благодаря которым и удалось освободить не только ДНР и ЛНР, но Херсонскую и Запорожскую области.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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