Жителей захваченных ВСУ населенных пунктов Херсонской области эвакуировали

Фото: Минобороны РФ

Жителей населенных пунктов Херсонской области, которые захватили войска ВСУ, эвакуировали. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Те люди, которые эвакуировались, всех предупреждали, ведь там последние несколько дней были фактически военные действия. Все, кто хотел, они вышли. <...> Мы сделали все, чтобы над людьми не издевались", – сказал он.

По его словам, эвакуированные сейчас находятся на территории Бериславского района Херсонской области. Некоторые из них отправили своих детей на территорию Крыма.

Ранее Стремоусов заявил, что продвижение украинских войск на херсонском направлении удалось остановить. Он признал, что с севера есть некоторое продвижение со стороны ВСУ, и в то же время напомнил, что России приходится сражаться не просто с Украиной, а фактически со всем блоком НАТО.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



На херсонской линии фронта остановили продвижение ВСУ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!