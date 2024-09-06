Жена Стрелкова назвала фейком информацию о его отправке на СВО

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Информация о том, что экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова освободили из колонии и направили в зону СВО, не соответствует действительности, заявила в беседе с News.ru его жена Мирослава Регинская.

Она также обратила внимание, что не знает, кто начал распространять эти сообщения.

"У меня нет никаких данных касаемо того, что он отправляется в зону СВО. Буквально вчера адвокат был у него в колонии. Если появится какая-то дополнительная информация, я, естественно, опубликую пост об этом", – подчеркнула собеседница журналистов.

Некоторое время назад телеграм-каналы начали распространять сообщения о том, что адвокаты Стрелкова якобы сумели добиться разрешения от всех профильных ведомств на изменение для него лишения свободы на службу в зоне спецоперации на Украине.

Экс-министр обороны ДНР был задержан прошлым летом. Ему предъявили обвинения по статье "Экстремизм", но он не признал свою вину и отказался сотрудничать со следствием.

В январе этого года Стрелкова приговорили к четырем годам заключения в колонии общего режима. Спустя некоторое время сторона защиты подала апелляцию на это решение. В мае суд отказал в удовлетворении жалобы, и приговор вступил в законную силу.

18 июля стало известно, что Стрелкова этапировали в колонию № 5 Кирово-Чепецка для бывших сотрудников правоохранительных органов.

