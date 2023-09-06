Свергнутому президенту Габона разрешили покинуть страну

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Отстраненному от власти президенту Габона Али бен Бонго Ондимбе разрешили покинуть страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление временного главы государства генерала Бриса Олиги Нгемы.

"Али Бонго свободен в передвижениях. Если захочет, он может выехать за границу", – говорится в обращении Нгемы.

Отмечается, что это решение обусловлено состоянием здоровья бывшего главы государства.

Утром 30 августа действующего президента страны Али Бонго Ондимба, находившегося у власти с 2009 года, переизбрали на пост главы государства – он набрал 64,2% голосов. После этого местные военные объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти.

Позже президента поместили под домашний арест и принудительно отправили в отставку с сохранением гражданских прав. Мятежники заявили, что покончат с действующим в стране режимом – Ондимба возглавил Габон сразу после своего отца, который находился у власти больше 40 лет.

Тогда же, 30 августа, президентом переходного периода был назначен возглавивший мятеж командующий местной республиканской гвардией генерал Брис Олиги Нгема.



Мятежники в Габоне назначили Бриса Олиги Нгему главой страны на переходный период