Кандидат в мэры Москвы от "Новых людей" Даванков провел итоговую конференцию

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Вице-спикер Госдумы, кандидат на пост мэра Москвы от партии "Новые люди" Владислав Даванков провел пресс-конференцию, во время которой он подвел итоги избирательной кампании и ответил на интересующие избирателей вопросы.

"Мы выходим на финишную прямую. Спасибо всем, кто помогал на этом пути. Волонтерам, активистам, нашим муниципальным депутатам. Москвичам, которые приходили на встречи в районах. <…> Сегодня мы выходим с рядом важных инициатив. Три из них – это готовые законопроекты, остальные – комплексная программа по улучшению жизни москвичей", – сказал вице-спикер ГД.

На встрече Даванков пообщался с избирателями и рассказал им о предлагаемых инициативах. Одним из законопроектов он предлагает предоставить муниципальным депутатам право на возможность наложить вето на новые постройки в районе, которым они управляют.

"Если муниципальные депутаты не используют свое право самостоятельно, то такой запрет на повестку мундепов могут вынести сами жители, собрав 1% подписей от количества зарегистрированных в районе", – объяснил он.

Второй законопроект, который предложил Даванков, даст право гражданам оценивать работу чиновников на Госуслугах – от глав управ до глав профильных департаментов.

По его словам, он также внес еще один законопроект, предлагающий запретить сбрасывать в воду вещества, которые в последующем приведут к ее классификации как "слабо загрязненная", "грязная" и "экстремально грязная".

Также Даванков предложил запустить программу "Московская мечта", она поможет жителям столицы взять ипотеку на загородную недвижимость без первоначального взноса, его оплатит город.

"Первый взнос берет на себя город при двух условиях: москвич не продает свою квартиру в Москве и покупает индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) у застройщика-резидента Москвы. То есть налоги от строительства ИЖС в Подмосковье будут возвращаться в Москву, что даст возможность застройщикам развиваться без уплотнения города", – объяснил он.

Кандидат в мэры столицы подчеркнул, что главной задачей является сделать Москву современным городом, чтобы с каждым днем она становилась все лучше независимо от того, какими будут результаты выборов.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



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