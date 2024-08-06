CNN: Харрис выбрала губернатора Миннесоты Уолца на роль кандидата в вице-президенты США

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Вице-президент США и кандидат на пост президента страны от Демократической партии Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца кандидатом в вице-президенты Штатов, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Харрис объявит о своем решении в ближайшее время, сообщает собеседник канала.

О выдвижении своей кандидатуры на пост главы государства Харрис официально заявила 25 июля. Политик опубликовала агитационное видео и призвала граждан США финансировать ее предвыборную кампанию.

2 августа по итогам онлайн-выборов Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов Демократической партии, чтобы официально стать кандидатом на пост президента страны.

Другой кандидат в президенты США Дональд Трамп договорился с телеканалом Fox News о проведении дебатов с оппоненткой 4 сентября в Пенсильвании.

Однако предвыборный штаб Харрис заявил о своем несогласии с этим решением. Ее команда заявила, что Харрис так или иначе будет присутствовать на дебатах 10 сентября, чтобы обратиться к гражданам страны в прайм-там.