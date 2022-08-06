Полянский заявил, что Киев не демонстрирует готовности к серьезным переговорам

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Киев не готов вести серьезные переговоры об урегулировании, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Украина не демонстрирует никаких знаков ответственной позиции. У них есть ряд требований, которые не могут быть положены на стол в серьезных переговорах. <...> Украина только делает политические заявления, что теоретически готова к переговорам", – сказал он в интервью Джексону Хинклу в программе The Dive.

По словам Полянского, Киев готов вести переговоры только в том случае, если Россия выведет свои войска из Донбасса и Крыма. Такие требования, считает дипломат, смешны. Он добавил, что у Москвы пока нет "реалистичного партнера", поэтому специальная военная операция по защите ЛНР и ДНР продолжается.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова разрешить ситуацию с Украиной дипломатическим путем, но на своих условиях. Он напомнил, что такие условия были согласованы в Стамбуле обеими сторонами.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не имеет предубеждений относительно возобновления переговоров с Киевом в более широких вопросах, которые касаются не только продовольственного урегулирования. Он отметил, что все зависит не от российской стороны.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

