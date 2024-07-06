ФАС потребовала взыскать 17 млн рублей с "Олимпситистроя" по делу экс-замглавы МО Иванова

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Федеральная антимонопольная служба РФ потребовала взыскать ущерб в размере 17 миллионов рублей, нанесенный компанией "Олимпситистрой", которая фигурирует в деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

"Исковое заявление Федеральной антимонопольной службы о взыскании в федеральный бюджет ущерба в размере 17 миллионов рублей", – отмечается в документе.

Совладелец компании "Олимпситистрой" Александр Фомин был заключен под стражу 25 апреля. По версии следствия, он, находясь в доверительных отношениях с Ивановым и еще одним фигурантом дела Сергеем Бородиным, освободил их от оплаты предоставленных услуг, связанных с ремонтом или реконструкцией зданий.

Иванова задержали в конце апреля, свою вину он не признал. По версии следователей, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Вместе с ними под стражу были заключены Бородин и бывший подчиненный Иванова Антон Филатов. Последнего арестовали за растрату.

В конце июня Иванова уволили с должности замминистра обороны РФ в связи с утратой доверия.

