Фото: depositphotos/paulgrecaud

ЕС занял антироссийскую позицию под влиянием стран Восточной Европы, заявил в интервью газете Valeurs Actuelles депутат Европарламента от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.

По его словам, вместо того чтобы следовать мнению стран латинского мира, исторически не враждебных России, Брюссель попал в зависимость от государств Восточной Европы.

По мнению евродепутата, это стало одной из причин начала российской спецоперации на Украине.

Ранее колумнист Дэвид Игнатиус в статье в Washington Post заявил, что президенту США Джо Байдену пришлось бороться с паникой среди европейских союзников Штатов, которая возникла у европейских союзников Вашингтона после успехов России в Донбассе. По его словам, Байдену пришлось успокаивать европейских чиновников, которые стремятся любой ценой завершить кризис на Украине.

До этого Евросоюз официально опубликовал шестой пакет санкций против России. Ограничения вступают в силу 4 июня. Всего в санкционном списке значатся 18 юридических и 64 физических лица.

Также итальянский социолог Алессандро Орсини заявил, что Запад нарушил обещание отправить на Украину войска НАТО в случае вооруженного конфликта в стране. По мнению специалиста, военные из США, Италии и Франции проводили учения на территории Украины, чтобы убедить Зеленского в том, что в случае кризисной ситуации НАТО "отправит солдат".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

