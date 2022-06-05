Американский аналитик заявил, что Байден столкнулся с паникой среди лидеров ЕС

Фото: depositphotos/Varavin88

Президенту США Джо Байдену пришлось бороться с паникой среди европейских союзников Штатов, которая возникла у европейских союзников Вашингтона после успехов России в Донбассе. Об этом заявил в статье в Washington Post колумнист Дэвид Игнатиус.

По его словам, Байдену пришлось успокаивать европейских чиновников, которые стремятся любой ценой завершить кризис на Украине.

В частности, как добавил Игнатиус, европейские лидеры в итоге ввели запрет на импорт российской нефти морским путем. В свою очередь, Германия согласилась предоставить Киеву средства ПВО и танки.

Ранее Евросоюз официально опубликовал шестой пакет санкций против России. Ограничения вступают в силу 4 июня. Всего в санкционном списке значатся 18 юридических и 64 физических лица.

ЕС ввел ограничения против национального расчетного депозитария РФ, который используется в операциях по госдолгу. В шестой пакет санкций включили АО "Обороноэнерго", "Воентелеком", "Военторг", "КамАЗ", "Татнефть-Нефтехим", "Ремдизель", а также Ульяновский автомобильный завод.

Также итальянский социолог Алессандро Орсини заявил, что Запад нарушил обещание отправить на Украину войска НАТО в случае вооруженного конфликта в стране. По мнению специалиста, военные из США, Италии и Франции проводили учения на территории Украины, чтобы убедить Зеленского в том, что в случае кризисной ситуации НАТО "отправит солдат".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

