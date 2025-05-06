Трамп пообещал сделать "позитивное заявление" 8 или 9 мая

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Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьером Канады Марком Карни в Белом доме пообещал сделать "позитивное заявление" 8 или 9 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер уточнил, что на предстоящей неделе он отправится в деловую поездку на Ближний Восток. По его словам, перед этим он сделает "очень большое объявление", которое будет касаться "очень важной темы".

Ранее Трамп сказал, что не планирует переизбираться на президентский пост. Он уточнил, что его сторонники постоянно уговаривают пойти на этот шаг в будущем и даже продают кепки с надписью "Трамп 2028". Однако глава Белого дома намерен отработать текущий срок и передать обязанности другому человеку.

Согласно американской конституции, одно и то же лицо не может быть избрано президентом страны более двух раз. При этом Трамп отмечал, что знает способы, которые могли бы обеспечить его третьим президентским сроком.