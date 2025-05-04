Трамп заявил, что не собирается баллотироваться на третий президентский срок

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Лидер США Дональд Трамп заявил, что не планирует переизбираться на президентский пост в третий раз. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC News.

"Я буду президентом восемь лет, два срока. Всегда считал это очень важным", – отметил он, имея ввиду свой первый срок на посту президента с 2017 по 2021 годы.

Трамп подчеркнул, что его сторонники постоянно уговаривают пойти на этот шаг в будущем и даже продают кепки с надписью "Трамп 2028". Однако он планирует отработать свой текущий срок и передать пост кому-то еще.

"В идеале – великому республиканцу", – отметил лидер США.

По американской конституции, одно и то же лицо не может быть избрано главой более двух раз. При этом ранее Трамп в беседе со СМИ заявлял, что знает о лазейках, которые могли бы обеспечить его третьим президентским сроком. Однако сам лидер Штатов не верит в возможность их использования.

Журналисты допускали, что текущий президент США может оставаться у власти до 2037 года, если на следующих выборах он будет баллотироваться на пост вице-президента. В теории, если "номинальный" избранный президент уйдет в отставку, то лидером страны опять станет именно Трамп. Одну и ту же процедуру можно использовать на нескольких выборах.

