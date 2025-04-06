Politico: контроль России над ресурсами Украины стал бы катастрофой для Запада

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Западные союзники Украины выражают обеспокоенность возможной утратой Киевом контроля над стратегическими месторождениями полезных ископаемых, включая титан и уран. Об этом со ссылкой на осведомленного чиновника сообщает издание Politico.

"Украина обладает такими ценными полезными ископаемыми, как титан, уран и другие. Если Россия заполучит эти ресурсы, это станет катастрофой для союзников Киева", – заявил источник издания.

Чиновник отметил, что возможная сделка по полезным ископаемым между США и Киевом могла бы стать важным фактором для обеспечения безопасности страны.

Украинский президент Владимир Зеленский прилетал 28 февраля в Вашингтон для того, чтобы подписать на встрече с президентом США Дональдом Трампом соглашение о редкоземельных металлах. Политики вступили в словестную перепалку, из-за которой заключение сделки было сорвано.

11 марта в саудовском городе Джидда прошли переговоры делегаций Украины и США, в результате которых стороны условились подписать соглашение о ресурсах "как можно скорее". Представители администрации США уточняли, что в сделку будет включен не только пункт о "компенсации расходов на помощь Штатов", но и условие о "разработке украинских полезных ископаемых".

