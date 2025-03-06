06 марта, 04:02Политика
Трамп пригрозил смертью всем членам ХАМАС, если они не освободят заложников
Фото: 123RF/palinchak
Президент США Дональд Трамп потребовал от радикального палестинского движения ХАМАС немедленного освобождения всех заложников, удерживаемых в секторе Газа, и передачи тел погибших, назвав это "последним предупреждением". Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
"Шалом ХАМАС" означает "Здравствуй и прощай" – можете выбрать. Освободите всех заложников сейчас, а не потом, и немедленно верните тела всех убитых вами людей, иначе вам конец", – написал Трамп.
Он также заявил, что направляет Израилю все необходимое, "чтобы закончить работу", и пообещал, что ни один член ХАМАС не будет в безопасности, если движение не выполнит его требований.
Американский лидер также обратился с угрозами к жителям Газы, пообещав тяжелые последствия в случае невыполнения его требований.
"Жителям Газы: вас ждет прекрасное будущее, но не в том случае, если вы будете удерживать заложников. Если вы это сделаете – вы умрете! Примите разумное решение. Освободите заложников сейчас, иначе потом придется чертовски сильно расплатиться!" – добавил глава Белого дома.
Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу 19 января. В середине февраля палестинские радикалы передали нескольких заложников, в том числе россиянина Александра Труфанова.
Через некоторое время Израиль заявил, что не выпустит палестинцев из тюрем, пока ХАМАС не отменит "унизительные" церемонии, сопровождающие освобождение израильских заложников в Газе.
ХАМАС отложило процесс освобождения заложников, сославшись на нарушения израильской стороной соглашения.
Армия Израиля заблокировала поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и перекрыла все контрольно-пропускные пункты.
Трамп предложил США купить сектор Газа и установить над ним контроль