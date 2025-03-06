Трамп пригрозил смертью всем членам ХАМАС, если они не освободят заложников

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Президент США Дональд Трамп потребовал от радикального палестинского движения ХАМАС немедленного освобождения всех заложников, удерживаемых в секторе Газа, и передачи тел погибших, назвав это "последним предупреждением". Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

"Шалом ХАМАС" означает "Здравствуй и прощай" – можете выбрать. Освободите всех заложников сейчас, а не потом, и немедленно верните тела всех убитых вами людей, иначе вам конец", – написал Трамп.

Он также заявил, что направляет Израилю все необходимое, "чтобы закончить работу", и пообещал, что ни один член ХАМАС не будет в безопасности, если движение не выполнит его требований.

Американский лидер также обратился с угрозами к жителям Газы, пообещав тяжелые последствия в случае невыполнения его требований.

"Жителям Газы: вас ждет прекрасное будущее, но не в том случае, если вы будете удерживать заложников. Если вы это сделаете – вы умрете! Примите разумное решение. Освободите заложников сейчас, иначе потом придется чертовски сильно расплатиться!" – добавил глава Белого дома.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу 19 января. В середине февраля палестинские радикалы передали нескольких заложников, в том числе россиянина Александра Труфанова.

Через некоторое время Израиль заявил, что не выпустит палестинцев из тюрем, пока ХАМАС не отменит "унизительные" церемонии, сопровождающие освобождение израильских заложников в Газе.

ХАМАС отложило процесс освобождения заложников, сославшись на нарушения израильской стороной соглашения.

Армия Израиля заблокировала поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и перекрыла все контрольно-пропускные пункты.

