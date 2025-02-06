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06 февраля, 23:41

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ТАСС: в Киевской области произошли взрывы

Взрывы прогремели в Киевской области и нескольких городах на Украине – СМИ

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Взрывы произошли в Киевской области на Украине, в регионе работают средства ПВО. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Кроме того, взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области и в городе Ахтырка, расположенном в Сумской области Украины. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях страны.

Ранее, в ночь на 6 февраля, взрывы звучали в Киеве, а также в Харькове и Сумах, в городах Умань и Канев Черкасской области, а также в Винницкой области.

В конце января Минобороны России сообщило, что ВС РФ поразили критически важные объекты газоэнергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса страны (ВПК).

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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