ТАСС: в Киевской области произошли взрывы

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Взрывы произошли в Киевской области на Украине, в регионе работают средства ПВО. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Кроме того, взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области и в городе Ахтырка, расположенном в Сумской области Украины. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях страны.

Ранее, в ночь на 6 февраля, взрывы звучали в Киеве, а также в Харькове и Сумах, в городах Умань и Канев Черкасской области, а также в Винницкой области.

В конце января Минобороны России сообщило, что ВС РФ поразили критически важные объекты газоэнергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса страны (ВПК).