Вице-спикер Госдумы Толстой призвал расследовать деятельность ВОЗ в России

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Пришло время расследовать деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России, считает вице-спикер Государственной думы Петр Толстой. Как заявил парламентарий, организация финансируется структурами основателя Microsoft Билла Гейтса, о котором в сфере здравоохранения сложилось не самое лучшее мнение.

"Настало время тщательно расследовать деятельность ВОЗ в России. На время расследования российское членство нужно как минимум приостановить. А лучше нам и вовсе попрощаться", – написал депутат в телеграм-канале .

Толстой отметил, что после выхода США из ВОЗ главным спонсором станет аффилированный с Гейтсом фонд. В этой связи, полагает он, России не стоит "руками и ногами держаться за членство в организации, которая будет на корню принадлежать человеку с весьма сомнительной репутацией в здравоохранении".

На этой неделе ВОЗ заморозила набор персонала и сократила командировочные расходы из-за нехватки денег после выхода США из организации. По словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, решение Соединенных Штатов обострило ситуацию, поэтому принимаются меры, которые вступают в силу немедленно, чтобы "максимально защитить работу и персонал".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение , что решение США выйти из Всемирной организации здравоохранения продиктовано корыстью. По мнению политика, Соединенные Штаты не переживают за здоровье граждан, а "опять ищут себе выгоду".