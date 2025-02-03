ВОЗ заморозила набор персонала и ограничила поездки из-за нехватки денег

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заморозила набор персонала и сократила командировочные расходы из-за нехватки денег после выхода США из организации. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на 156-й сессии исполнительного комитета организации, передает РИА Новости.

По его словам, решение Соединенных Штатов обострило ситуацию, поэтому принимаются меры, которые вступают в силу немедленно, чтобы "максимально защитить работу и персонал".

Президент США Дональд Трамп подписал 21 января указ о выходе страны из ВОЗ. Он привел данные, согласно которым во время его первого президентского срока взносы Соединенных Штатов в организацию составляли 500 миллионов долларов ежегодно при населении около 350 миллионов человек, в то время как Китай платил порядка 39 миллионов при населении свыше 1,4 миллиарда человек.

Однако, уточнил американский лидер, не это стало причиной выхода страны из ВОЗ.

При этом он не исключил, что в будущем может пересмотреть свое решение. Трамп рассказал, что руководство организации предлагало ему вернуть США в ВОЗ при снижении объемов ежегодных выплат до 39 миллионов долларов, но он отказался.