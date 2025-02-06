Посол Токовинин предупредил об ответе РФ на операцию НАТО "Балтийский часовой"

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Россия примет ответные меры в ответ на операцию НАТО по патрулированию Балтийского моря, заявил посол РФ в Бельгии Александр Токовинин в эфире телеканала "Россия 24".

Операция по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры была запущена НАТО 14 января. Отмечалось, что в миссии будут участвовать фрегаты, морские патрульные самолеты и беспилотники.

Как сообщил польский премьер Дональд Туск, страны Альянса хотят дать себе право контролировать корабли в нейтральных водах Балтики. По его словам, все участники саммита стран Североатлантического альянса Балтийского региона и генсек НАТО Марк Рютте согласились в необходимости защиты не только в территориальных водах, но и за их пределами.

В российском МИД посчитали, что Альянс хочет нарастить свое военное присутствие в Балтийском море.