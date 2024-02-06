МИД России вызвал временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии

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Российские министерство иностранных дел вызвало временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии, следует из комментария официального представителя ведомства Марии Захаровой на сайте МИД РФ.

По ее словам, российская сторона потребовала от Риги, Вильнюса и Таллина обеспечить безопасность голосования на выборах президента РФ в Прибалтике.

"Заявили прибалтам, что в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и на основе общепринятой международной практики обязанность принимать все надлежащие меры для защиты дипломатических представительств лежит на государствах пребывания", – отметила дипломат.

Временным поверенным было заявлено, что создание трудностей при проведении выборов станет причиной протеста среди граждан России, которые проживают в странах Прибалтики, так как это нарушает их конституционные права, добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем им указали, что Москва будет добиваться исполнения указанными странами своих обязательств. В противном случае РФ начнет действовать решительно в двустороннем контексте и в международных структурах, заключила Захарова.

Ранее стало известно, что для голосования на выборах президента за пределами РФ создали 276 избирательных участков. Как уточнил член ЦИК Павел Андреев, семь из них находятся на территории Байконура. По его словам, участки организовали в 143 иностранных государствах.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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