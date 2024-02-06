Россияне подали более 1 млн заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах президента

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С 29 января россияне подали более миллиона заявлений на участие в онлайн-голосовании на выборах президента России. Об этом сообщается на сайте Минцифры РФ.

Отмечается, что самыми активными регионами стали Московская область, Чувашия, Алтайский край, Ростовская и Свердловская области. Москвичи могут проголосовать дистанционно на портале mos.ru при наличии полной учетной записи.

Подача заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании ДЭГ доступна на портале "Госуслуги" с 29 января до 23:59 по московскому времени 11 марта.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня