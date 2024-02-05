В ЦИК указали на превышающий допустимый процент ошибок в подписных листах Малинковича

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Глава "Коммунистов России" Сергей Малинкович заявил, что рабочая группа ЦИК РФ обнаружила превышающий допустимый процент ошибок в подписных листах на выдвижение его кандидатуры на должность президента РФ. Об этом он сообщил РИА Новости.

"Решение рабочей группы, к сожалению, нам не сулит регистрации. По протоколу вижу, что у них целый ряд претензий", – отметил он.

Однако Малинкович предупредил, что будет ждать окончательного решения, которое примут на заседании комиссии 7 февраля. При этом он заявил, что уважительно отнесется к вердикту ЦИК РФ, поэтому в случае отказа от регистрации его кандидатуры он не будет подавать жалобу.

"Мы настаиваем на том, что наши подписи собраны честно. Да, возможно, допущены какие-то формальные ошибки, на 100 тысяч их было сложно избежать. Процедура очень сложная, ее надо упрощать", – подчеркнул он.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия может завершить проверку подписей других выдвинутых кандидатов в президенты страны уже к 7 февраля.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня