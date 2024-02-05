В ЦИК выявили более 15% брака в подписях за кандидата в президенты РФ Надеждина

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Рабочая группа Центризбиркома (ЦИК) России выявила 15,348% брака в подписях выдвиженца партии "Гражданская инициатива" Бориса Надеждина для регистрации кандидатом в президенты России. Об этом пресс-служба штаба политика заявила в беседе с ТАСС.

По информации представителя Надеждина, рабочая группа ЦИК рекомендовала не регистрировать политика на президентские выборы после проверки 60 тысяч подписей из более чем 100 тысяч предоставленных.

"Мы не согласны с решением рабочей группы", – заявили в пресс-службе штаба, отметив готовность доказать необоснованность такого решения.

Итоговое решение будет принято на заседании ЦИК 7 февраля. Для регистрации кандидатом брак не должен превышать 10%.

Съезд фракции "Гражданская инициатива" выдвинул Надеждина кандидатом на выборы президента 23 декабря. В Кремле заявили, что не рассматривают политика как соперника Владимира Путина.

Кандидат подал документы в ЦИК 26 декабря, для утверждения кандидатуры ему нужно было собрать 100 тысяч подписей, но не более 2,5 тысячи на каждый субъект России. 31 января он предоставил необходимое количество подписей.



По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, ЦИК может завершить проверку подписей выдвинутых кандидатов в президенты страны уже к 7 февраля.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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