Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что доклад Счетной палаты по правительству Дмитрия Медведева будет проанализирован. Об этом сообщает ТАСС.

"Это материал для анализа, его (отчет. – Прим. ред.) нужно проанализировать. Безусловно, его будут анализировать и в правительстве", – заявил Песков.

Песков также отметил, что материал считается достаточно новым, в этой связи Кремль пока не может предоставить какую-либо информацию по его содержанию.

Ранее Счетная палата назвала неэффективной систему стратегического планирования в правительстве Дмитрия Медведева. Такой вывод сделан по итогам стратегического аудита, охватившего период с 2017 по 2018 год, а также первые девять месяцев 2019-го.

Отмечается, что аудиторы провели анализ стратегических планов федеральных ведомств на 2019–2024 годы, в результате чего обнаружили несоответствие требованиям. Палата пришла к выводу, что система планирования неэффективна, а уровень контроля и исполнительской дисциплины низок.

15 января правительство в полном составе ушло в отставку. Новым премьером стал возглавлявший ФНС России Михаил Мишустин. 21 января был объявлен полный состав нового кабмина. При этом многие старые члены правительства получили новые должности.

Медведеву глава государства предложил стать зампредседателя Совета безопасности РФ.