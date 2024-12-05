Экс-глава МИД Украины Кулеба нашел работу в США

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Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назначен старшим научным сотрудником Центра по науке и международным отношениям имени Белфера при Школе управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета, сообщается на сайте Белферовского центра.

Там Кулебу называют одним из самых влиятельных дипломатов своего поколения, всемирным поборником демократии, свободы и стойкости и ведущим архитектором внешней и политики безопасности Украины.

В Гарварде Кулеба займется темами на пересечении дипломатии, безопасности и устойчивости. Ему предстоит исследовать стратегии противодействия автократиям, укрепление демократических институтов и построение устойчивых международных коалиций.

Он будет работать с ее студентами, преподавателями и стипендиатами в форматах семинаров, лекций и наставничества. Также в его планах написать книгу о последних нескольких годах. Он ожидает, что она станет "окончательным отчетом о войне на Украине".

Кулеба будет в основном находиться на Украине, приезжая в течение семестра в университет.

В сентябре Верховная рада Украины отправила в отставку Кулебу. За отстранение дипломата от должности проголосовали 240 депутатов. При этом сам Кулеба не явился в парламент.

Заявление об отставке Кулеба подал 4 сентября. Кадровые перестановки в правительстве Украины связаны с "крайне важной осенью", объяснял украинский президент Владимир Зеленский. Он также уточнил, что некоторые изменения будут и в офисе президента.

По информации СМИ, Зеленского не устроила работа Кулебы по привлечению военной помощи, поэтому украинский президент уже хочет назначить вместо Кулебы его первого заместителя Андрея Сибигу, который ранее работал в офисе президента.

