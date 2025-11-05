Трамп вновь выдвинул кандидатуру Айзекмана на пост главы NASA

Фото: AP Photo/John Raoux

Президент США Дональд Трамп вновь выдвинул кандидатуру бизнесмена Джареда Айзекмана на должность директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Я с удовольствием выдвигаю кандидатуру Джареда Айзекмана, опытного бизнес-лидера, филантропа, пилота и астронавта, на должность руководителя NASA", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Лидер США отметил страсть Айзекмана к космосу, его опыт космонавта, стремление расширять границы исследований и раскрывать тайны Вселенной. По мнению главы государства, это делает его идеальным кандидатом для руководства космическим агентством.

Летом этого года Трамп уже выдвигал Айзекмана на пост директора NASA, однако спустя некоторое время он отозвал его кандидатуру. По информации СМИ, такое решение стало одной из причин критики Трампа со стороны бизнесмена Илона Маска, поскольку Айзекман был союзником предпринимателя.

Ранее исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи рассказал, что к 2035 году космическое агентство планирует построить на Луне деревню, пригодную для проживания людей. Первый шаг в реализации программы запланирован на февраль 2026 года, когда NASA запустит миссию "Артемида-II" и отправит 4 астронавтов в первый за 50 лет полет на Луну.