Армия Израиля снова призвала мирных жителей эвакуироваться с севера Газы на юг

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В воскресенье, 5 ноября, Армия обороны Израиля откроет гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с севера на юг сектора Газа с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя армии Авичая Адраи.

Как заявил Адраи, Армия обороны Израиля разрешит движение по дороге Салах ад-Дина. Он призвал воспользоваться этой возможностью для перемещения к югу от Вади-Газа.

"Если вы заботитесь о себе и своих близких, направляйтесь на юг в соответствии с нашими инструкциями", – заявил Адраи.

Ранее израильская армия призывала жителей Газы эвакуироваться в район Аль-Маваси на юге сектора Газы, где по мере необходимости будет оказываться международная гуманитарная помощь.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было запущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и израильских военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек. Со стороны Газы погибли 9 488 человек, еще 23,5 тысячи пострадали.