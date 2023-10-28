Армия Израиля вновь призвала жителей северной части Газы переместиться на юг

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала всех жителей северной части сектора Газа временно переместиться на юг сектора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Армии обороны Израиля Даниэля Хараги.

Представитель ЦАХАЛ заявил, что для обеспечения безопасности жителей сектора Газа, им рекомендуется временно переместиться на юг анклава. По его словам, жители смогут снова вернуться на север, как только боевые действия прекратятся.

Ранее израильская армия уже призывала жителей Газы эвакуироваться в район Аль-Маваси на юге сектора Газы, где по мере необходимости будет оказываться международная гуманитарная помощь.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".