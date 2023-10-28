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Палестино-израильское противостояние вышло на новый этап эскалации с началом в субботу наземной операции Израиля в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Как сообщили в российском ведомстве, 28 октября Израиль приступил к проведению наземной военной операции в секторе Газа.

"Российская сторона неоднократно предупреждала об опасных последствиях такого шага, который негативно повлияет на все стороны конфликта и приведет к резкой деградации гумобстановки, что дополнительно усугубит положение гражданского населения в Газе", – говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что важнейшей задачей мирового сообщества на сегодняшний день является остановка кровопролития в регионе и стремление минимизировать ущерб для гражданского населения. Российское ведомство настаивает на необходимости создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что Израиль не собирается выходить из ООН, однако сотрудничество с этой организацией может быть пересмотрено. Так он прокомментировал заявление постоянного представителя еврейского государства при ООН Гиланда Эрдана о том, что эта международная организация "лишилась легитимности" после принятия резолюции о прекращении огня.