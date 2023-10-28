Израиль может пересмотреть свое сотрудничество с ООН – посол в РФ

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Израиль не собирается выходить из ООН, однако сотрудничество с этой организацией может быть пересмотрено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильского посла в России Александра Бен Цви.

Посол Израиля в России прокомментировал заявление постоянного представителя еврейского государства при ООН Гиланда Эрдана о том, что эта международная организация "лишилась легитимности" после принятия резолюции о прекращении огня.

Димпломат отметил, что Израилю предстоит переосмыслить формат сотрудничества с ООН, однако выходить из организации страна не планирует.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран, призывающую к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной. В ХАМАС приветствовали принятие данной резолюции, а также призвали ООН принять действенные меры по немедленному выполнению этой инициативы.