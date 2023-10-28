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Запад сделал из Украины монстра, которого стал бояться. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

"Запад сейчас уже немножко начинает даже побаиваться того, какого монстра он вырастил, учитывая, что Зеленский и его сподвижники уже мало слушаются и все больше и больше выступают с претензиями к Западу", – отметил министр.

По словам главы ведомства, любой из конфликтов на евразийском материке может превратиться в большую войну.

До этого Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Однако, несмотря на это, сообщил российский лидер, украинская сторона продолжает готовить наступательные операции на некоторых участках в зоне СВО. Россия в ответ на это реагирует соответствующим образом.

Ранее немецкая газета Bild написала, что правительство Украины испытывает отчаяние из-за дефицита оружия и провала наступления. В статье говорилось, что страны Запада оказывают помощь Вооруженным силам Украины не на том уровне, который позволил бы добиться успехов на передовой. В связи с этим наступление ВСУ потерпело неудачу.

Экс-премьер Украины заявил, что мобилизационные резервы страны практически опустошены