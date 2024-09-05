TF1: перед задержанием Павел Дуров успел пройти в VIP-зал аэропорта Ле-Бурже

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров с помощницей и телохранителем успели пройти в VIP-зал парижского аэропорта Ле-Бурже, прежде чем бизнесмена вызвали сотрудники полиции. О подробностях задержания Дурова сообщил французский телеканал TF1.

По данным телеканала, предприниматель успел взять свой багаж и расположиться в лаунж-зале, предназначенном для VIP-персон во время проверки документов. Лишь после этого в зал зашли полицейские и попросили Дурова со спутниками подняться наверх, где ему и сообщили, что он помещен под стражу.

"Он не мог в это поверить", – поделился источник телеканала.

Спецслужбы Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова 24 августа. Ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций.

Позже его выпустили под залог, но оставили под судебным контролем. Таким образом, покинуть страну Дуров не может.

По данным парижской прокуратуры, ведомство может прекратить дело основателя Telegram или передать его в суд с переквалификацией преступлений, если сочтет это нужным. Сам Дуров уже может получить доступ к материалам дела и предоставить необходимые сведения, а залог он сможет направлять частями.