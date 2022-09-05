Сложившие оружие военные ВСУ под Харьковом смогут вернуться к семьям – ВГА региона

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Сложившие оружие солдаты ВСУ под Харьковом смогут вернуться к родным, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-гражданскую администрацию региона.

"Военнослужащие ВСУ, отказавшиеся участвовать в боевых действиях против армии России, смогут вернуться к своим семьям. Это уже довольно частая практика", – говорится в сообщении.

В ВГА уточнили, что такие военные обычно остаются в подконтрольной РФ зоне, а некоторые из них находят работу и живут спокойно, зная, что их никто не тронет.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что республика вернула 144 бойца, попавших в плен к украинским военнослужащим. По его словам, основной задачей является спасение принимавших участие в освободительной спецоперации.

Среди освобожденных, отмечал глава ДНР, есть мобилизованные, большинство которых ранены. Они нуждаются в срочной медицинской помощи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

