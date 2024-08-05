Симоньян: в Россию вернулись люди, для которых верность присяге не пустой звук

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Благодаря обмену заключенными в Россию вернулись настоящие люди, для которых словосочетание "верность присяге" не пустой звук, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия 1".

"Верность присяге и верность своей Родине <…> Вот это люди. А уехали от нас зверята, скатертью им дорога", – подчеркнула медиаменеджер.

Симоньян обратила внимание на подвиг семей, которые ради Родины уезжают, отказываются от прежних личностей, живут по легенде и в этом же качестве рожают и воспитывают детей.

Также журналистка напомнила про видео, где запечатлено странное поведение президента США Джо Байдена во время встречи заключенных. Он внезапно поднялся в пустой самолет, а спустя несколько минут вернулся обратно.

"То есть, я понимаю, его просто натаскали, надрессировали, что, если ты видишь трап, ты стоишь внизу трапа, надо идти вверх. Стоишь вверху трапа, надо идти вниз <...> Он просто не справляется с большим количеством информации", – отметила Симоньян.

Она задалась вопросом, как в демократической стране с населением в 300 миллионов человек не могут найти на пост президента никого другого, "кроме как несчастного деда с деменцией".

Обмен заключенными между РФ и Западом прошел 1 августа в аэропорту Анкары в Турции. Посредником в проведении операции стала Национальная разведывательная организация Турции (MIT). В обмене приняли участие 26 заключенных из семи стран.

На Родину удалось вернуть Вадима Красикова, Владислава Клюшина, Артема и Анну Дульцевых, Вадима Конощенока, Михаила Микушина, Романа Селезнева и Павла Рубцова.

Американский президент Джо Байден подтвердил, что в рамках операции были освобождены журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, экс-морпех Пол Уилан, редактор радиостанции "Радио Свобода" (признано иностранным агентом и нежелательной в РФ организацией) Алсу Курмашева и оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом).

Помимо указанных лиц, Владимир Путин также помиловал Кевина Лика, Демури Воронина, Лилию Чанышеву, Вадима Останина, Ксению Фадееву, Александру Скочиленко, Илью Яшина (признан в РФ иноагентом), бывшего директора "Открытой России" (организация признана в РФ нежелательной) Андрея Пивоварова и Олега Орлова (признан в РФ иноагентом).