В Госдуме прокомментировали заявление Лукашенко о "пожаре до Владивостока"

Фото: ТАСС/Николай Петров/БелТА
Глава комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что в словах президента Белоруссии Александра Лукашенко о "пожаре до Владивостока" нет ничего страшного. Об этом сообщает РИА Новости.
"Что касается его высказывания по отношению к группе задержанных лиц, я считаю, что ничего обидного сказано не было", – заявил представитель Госдумы.
Калашников также подчеркнул, что заявление белорусского лидера о намеренной отправке группы граждан РФ в республику для дестабилизации обстановки не соответствует действительности. Парламентарий отметил, что Россия в подобном процессе не заинтересована.
Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
Он объяснил, что Москва боится потерять Минск как союзника. При этом появление задержанных граждан России назвал намеренной акцией.
Группа из 32 россиян была задержана под Минском. Еще одного человека взяли под стражу на юге страны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о подготовке террористического акта.
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