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16:16

Политика

Эксперт заявил, что Европа будет использовать атаки на Россию для давления на Зеленского

Фото: ТАСС/AP

Европа будет использовать атаки на Россию для давления на Владимира Зеленского, сообщает радиостанция "Комсомольская правда", ссылаясь на военного эксперта Ивана Коновалова.

По его мнению, именно с целью принуждения украинского лидера к переговорам некоторые страны выражают недовольство использованием их оружия при атаках на Белгородскую область.

Как подчеркнул эксперт, Запад и в дальнейшем будет предъявлять Зеленскому недовольство, однако не в качестве приговора, а чтобы сделать его более сговорчивым.

Ранее в МИД и Минобороны Бельгии заявили, что "при первой возможности" обратятся к киевским властям за разъяснениями в связи с использованием оружия бельгийского производства в Белгородской области украинской диверсионно-разведывательной группой.

В Брюсселе подчеркнули, что оружие предназначалось исключительно для использования украинскими вооруженными силами с целью "защиты своей территории и населения".

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