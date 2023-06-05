В США заявили, что допускают риск эскалации конфликта из-за атак Киева по целям внутри РФ

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Американские военные внимательно следят за атаками Украины внутри России, рассказал CNN глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. По его словам, Вашингтон не исключает вероятность эскалации конфликта на фоне действий Киева.

В США внимательно наблюдают за ситуацией, добавил он. Милли назвал последние события экзистенциальной угрозой самому существованию Украины. Генерал также заявил, что происходящее имеет большое значение для всего мира.

Украинские боевики стали все чаще подвергать обстрелам приграничные российские регионы. 4 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о проникновении украинской ДРГ в село Новая Таволжанка вблизи российско-украинской границы.

В Минобороны РФ впоследствии сообщили, что подразделения прикрытия госграницы РФ выявили попытку украинской ДРГ переправиться через реку в районе Новой Таволжанки. По данным ведомства, диверсантов вынудили отступить.

В ночь на 5 июня энергетический объект загорелся в Белгородском районе из-за сброшенной с беспилотника взрывчатки. Кроме того, в результате ночного обстрела со стороны Украины пострадал мирный житель.



Украинские военные выпустили более 70 ракет по Белгородской области 5 июня